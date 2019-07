Serena Williams nas meias-finais de Wimbledon

Serena Williams garantiu o apuramento para as meias-finais de Wimbledon, esta terça-feira, depois de ter batido a sua compatriota Alison Riske, nos quartos de final. Serena, atualmente no 10.º lugar do "ranking" WTA, venceu Riske, número 55, em três sets, pelos parciais de 6-4, 4-6 e 6-3.

A norte-americana não foi a única antiga número um a garantir passagem às meias-finais, no All England Club. Simona Halep, número sete da classificação, eliminou a chinesa Shuai Zhang (50), em dois sets, por 7-6 e 6-1

Williams e Halep não se cruzam nas meias-finais e podem encontrar-se na final. Strycova e Konta defrontam-se para emparelhar com Serena; Svitolina e Muchova jogam para emparelhar com a romena.