Chuvas torrenciais provocam um morto em Navarra. Fenómeno só ocorre uma vez a cada mil anos

As chuvas torrenciais que se abateram na segunda-feira sobre Navarra, em Espanha, causando pelo menos um morto e estragos materiais em várias localidades, são um fenómeno que ocorre uma vez de mil em mil anos, segundo a Agência Estatal de Meteorologia de Navarra (Aemet).

O jornal “El País” falou com vários especialistas em fenómenos meteorológicos, procurando saber como foi possível ter chovido em apenas três horas o triplo do que é costume chover em todo o mês de julho. Para Peio Oria, da Aemet, a chuvada foi claramente “extraordinária".

"Temos dados desde os anos 70 do século passado e não há registo de semelhante intensidade nos últimos 30 ou 40 anos”, garante.

A média para todo o mês de julho é de entre 30 a 50 litros de chuva, mas houve observatórios em que se registaram mais de 150 litros por metro quadrado em apenas uma hora.

Com esta quantidade de água, os rios transbordaram: o rio Cidacos, por exemplo, passou de uns meros 11 centímetros de altura para 3,71 metros no espaço de horas.

As autoridades civis queixaram-se de não terem recebido avisos sobre o risco de cheias, mas os especialistas insistem que não é possível prever com exatidão este tipo de fenómeno.

“Gostaria de ter avisado todos os que vivem perto do rio para que retirassem os seus carros e para que os danos materiais fossem mínimos, mas aconteceu tudo num abrir e fechar de olhos”, disse Jesús Arrizubieta, presidente da Câmara de Tafalla, em declarações ao “El País”.

Os serviços de meteorologia tinham colocado Navarra sob aviso amarelo, subindo esse alerta para laranja nas horas antes das cheias. Contudo, nada faria prever a dimensão da chuvada que caiu.

“Com as ferramentas que temos atualmente não é possível” prever este tipo de fenómeno, explica Peio Oria. “Nem com 24 horas de antecedência, nem com 12, nem como seis, nem com três.”