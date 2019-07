Estado está a contratar mil técnicos superiores. Salários rondam os 1.200 euros

Está aberto o concurso público para a contratação de mil técnicos superiores para a Administração Pública, foi anunciado esta terça-feira.

O concurso pretende recrutar pessoal para as áreas jurídica, económico-financeira, planeamento, controlo e avaliação, estatística, relações internacionais e ciência política.

"Com este procedimento, o Governo procura reconstituir e revitalizar o corpo técnico da Administração Pública, apostando nas áreas estratégicas do Estado e recuperando a sua massa crítica", lê-se no comunicado enviado pelo Ministério das Finanças.

O mesmo comunicado esclarece que "os candidatos pré-selecionados na sequência de uma prova de conhecimentos e de uma avaliação psicológica integrarão uma bolsa de recrutamento válida durante 24 meses, à qual os órgãos ou serviços poderão recorrer quando tiverem necessidades de pessoal a suprir".

De acordo com as regras agora definidas, o concurso "estará aberto pelo prazo de 15 dias úteis, contados a partir da data de publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP)".

Segundo o procedimento de recrutamento, "não havendo lugar a negociação, os candidatos serão posicionados na 2.ª posição remuneratória a que corresponde o 15.º nível remuneratório da carreira geral de técnico superior", o que equivale a 1.201,48 euros.



São admitidos candidatos com ou sem vínculo de emprego público previamente estabelecido, esclarece, por fim, o Governo.