"Uma alternativa de mobilidade no interior da cidade." Trotinetes elétricas chegam a Gaia

Eduardo Vitor Rodrigues diz que este modo de transporte encerra potencialidades "desde que haja regulamentação séria" para "evitar azares”. Isto porque, “pior do que começar sem regras, é começar mal".

Quinze quilómetros da marginal de Gaia estão, a partir desta terça-feira, servidos por 150 trotinetes espalhadas por 19 locais. A iniciativa faz parte de um projeto-piloto, uma experiência através da qual a autarquia pretende avançar com um regulamento municipal. O objetivo? Evitar o "estacionamento selvagem" e "trotinetes a passar sinais vermelhos e a invadir passeios".

A ideia é “tudo fazer para que o projeto se perpetue” e "não seja um episódio que ao fim de meio ano acaba por cansaço". O projeto-piloto vai funcionar durante um ano e o regulamento deverá estar concluído até ao final de dezembro.

Para o autarca, só “desta forma será possível encontrar na trotinete uma verdadeira alternativa de mobilidade no interior da cidade”. Mas para tal, é preciso disciplina e civismo, ressalta Eduardo Vítor Rodrigues.

Assim, a trotinete "será uma alternativa quando tivermos todas as condições legais, jurídicas, para que seja uma alternativa enquadrável na normal prevenção rodoviária, para que não seja um estorvo", refere o autarca, que alerta também para situações registadas na Avenida da República em Gaia, “com a utilização de trotinetes por parte de cidadãos que passam os vermelhos, que no vermelho saltam para cima da passadeira e que passam pela passadeira, criando um sério problema de segurança".

Utilização está confinada à orla fluvial e marítima

Por agora, as trotinetes têm um perímetro de utilização delimitado: nesta primeira fase em Gaia, as 150 trotinetes espalhadas por 19 locais poderão ser usadas ao longo de 15 quilómetros de ciclovia.

E para confinar a utilização, os equipamentos da CIRC têm associada uma tecnologia que suspende a energia dos veículos quando ultrapassam a fronteira territorial do projeto.

Como explica Eduardo Victor Rodrigues, "a empresa tem tecnologia que permite que as trotinetes, se saírem do perímetro autorizado, percam capacidade de circulação com a eliminação da energia" e, portanto, “dessa forma o perímetro está limitado à orla marítima e orla fluvial".

A sua utilização está sujeita a uma aplicação disponibilizada pela CIRC. "Para utilizar uma trotinete é muito simples", explica João Reis, diretor de relações institucionais da empresa. Deve começar por "fazer o download da aplicação da CIRC, que indica os locais no mapa onde estão disponíveis as trotinetes" e depois, "através da aplicação, consegue-se desbloquear a trotinete por um euro".

A cada 15 minutos de viagem, o utilizador paga 15 cêntimos. Mas para ajudar a disciplinar o estacionamento das trotinetes, há descontos previstos para recompensar as boas práticas. "No custo total da viagem, a CIRC desconta 50 cêntimos se a pessoa colocar a trotinete no local correto", revela João Reis.



As trotinetes elétricas partilhadas em Gaia serão, por agora, 150, mas a empresa admite aumentar a oferta caso a procura justifique esse investimento.