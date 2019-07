Stojilikovic já marca pelo Braga

Stojilikovic marcou, de penálti, um dos golos da vitória do Sporting de Braga, por 5-1, sobre o Varzim, num jogo de preparação realizado em Fão. O avançado sérvio está de regresso aos golos, com camisola do clube minhoto, depois de ter sido reintegrado no plantel, por Ricardo Sá Pinto.

Stojilikovic é, para já, o sucessor de Dyego Sousa, que saiu para o Shenzhen, do campeonato chinês. Paulinho e Ricardo Horta, ambos por duas vezes, fizeram os outros golos do Braga. Willian marcou para a equipa da II Liga.

É a segunda vitória do Braga sobre uma equipa da II Liga, na pré-época, depois de ter batido a Oliveirense, por 4-1.

O 11 inicial do Braga: Tiago Sá, Diogo Viana, Tormena, Bruno Viana e Sequeira; Fransérgio, André Horta, Murilo e Ricardo Horta; Xadas e Paulinho.