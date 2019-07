Partido Trabalhista fará campanha contra o Brexit caso haja novo referendo

O Partido Trabalhista fará campanha contra o Brexit caso seja convocado um novo referendo à retirada do Reino Unido da União Europeia, algo que Jeremy Corbyn também defende.

Numa carta enviada a membros do partido e divulgada publicamente esta terça-feira, o líder dos trabalhistas defende que o substituto de Theresa May na liderança do Partido Conservador, que assumirá automaticamente o cargo de primeiro-ministro, deve convocar um segundo referendo sobre o acordo, ou falta dele, para abandonar a UE.

“Quem se tornar o novo primeiro-ministro deve ter a confiança para sujeitar o seu acordo, ou falta de acordo, ao escrutínio popular”, diz Corbyn na sua carta, divulgada na imprensa inglesa.

“Nessas circunstâncias, quero deixar claro que o Partido Trabalhista faria campanha para permanecer na União Europeia, quer em caso de ausência de acordo, quer em caso de um acordo dos conservadores que não protege a economia e o emprego.”

A decisão do Partido Trabalhista surge depois de 12 dos principais sindicatos britânicos terem tomado uma posição conjunta, defendendo que o partido deve unir-se contra o Brexit.

Na altura do referendo sobre o Brexit, em junho de 2016, tanto Jeremy Corbyn como David Cameron, este último líder do Partido Conservador e chefe do Governo à data, fizeram campanha contra a saída da União Europeia. Cameron demitiu-se depois de quase 52% dos eleitores terem votado pela saída. Corbyn, por sua vez, defendeu que o resultado deveria ser respeitado.

A presente mudança de posição está a enfurecer os vários membros do Partido Trabalhista que votaram a favor do Brexit enquanto dá força aos que são contra a saída da UE e que têm feito pressão para um segundo referendo.