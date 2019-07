Apoio aos depromovidos voltará a ser de 300 mil euros

Sónia Carneiro confirma que no orçamento da Liga para o próximo ano o apoio aos clubes que serão despromovidos à II Liga voltará a ser de 300 mil euros, a dividir pelas duas equipas que descerem. É a reposição de um valor que esta época foi de 850 mil euros, divididos pelos três despromovidos.

"Foi uma medida excecional para esta época, porque esta época foi excecional. Uma decisão da Justiça [integração do Gil Vicente na I Liga] motivou a descida de três equipas. A Liga e os clubes decidiram fazer face a esta situação. No orçamento do próximo ano o apoio à despromoção será de 300 mil euros", anunciou Sónia Carneiro, na sede da Liga, no Porto, após a assembleia geral extraordinária que serviu para votar a proposta sobre o mecanismo de apoio à despromoção.