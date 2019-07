Dyego Sousa não recebeu propostas dos grandes de Portugal

Dyego Sousa revela que não recebeu qualquer proposta dos três grandes de Portugal. A imprensa noticiou o interesse de Benfica e FC Porto, mas o avançado, de partida para a China, assegura que não lhe chegou nenhuma oferta.

"Dos grandes só soube através de vocês. Os clubes grandes nunca me disseram nada. Se houvesse mesmo interesse, tinham chegado a mim. Ninguém chegou até mim e falou de algo. O Braga não me passou nada sobre isso", esclareceu o jogador, em declarações aos jornalistas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.



Dyego Sousa deixa o Sporting de Braga e é reforço do Shenzhen, 12.º classificado do campeonato chinês. Os minhotos recebem 15 milhões de euros pela transferência. O avançado, de 29 anos, justifica a mudança com a necessidade de "mudar de ares".

"A China é um mercado que vinha forçando comigo há muito tempo. Disse que não, não e não, até determinada altura. Agora achei uma boa opção ir para lá", disse o jogador, que espera manter lugar entre as escolhas de Fernando Santos.



Dyego Sousa está convencido que continuará a ter oportunidades na seleção portuguesa. Para isso, sublinha, terá de manter o nível evidenciado nas últimas épocas. O ponta-de-lança marcou 20 golos, em 41 jogos realizados pelo Braga, na temporada passada.