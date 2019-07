Novo reforço do Feirense chega do Deportivo da Corunha

Ricardo Benjamim deixa o Deportivo da Corunha e é reforço do Feirense. O guarda-redes, de 19 anos, regressa ao clube, cinco anos depois de ter partido. Internacional pela seleções jovens de Portugal, Benjamim fez parte do grupo campeão da Europa de sub-19, em 2018.

Depois de três épocas de ligação ao Deportivo, em que jogou na equipa B e nos juniores, o guarda-redes está de regresso a casa. Na temporada passada passou meia época no Laracha, do quarto escalão do futebol espanhol.