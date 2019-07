Sereno realça experiência que Marcano pode oferecer ao Porto

O possível regresso de Marcano ao FC Porto, com um contrato para três anos, e a título definitivo, agrada ao antigo central Sereno.

Cabe a Paulo Fonseca, decidir se o defesa espanhol de 32 anos entra nas opções da Roma para a nova época, mas Marcano, que deixou o Porto no ano passado, está perto de regressar para formar dupla com Pepe no eixo da defesa. Para Sereno, antigo central do FC Porto, o clube não deve deixar de apostar em Diogo Leite. Contudo, a chegada de Marcano seria um reforço de peso para Sérgio Conceição.

“O Porto ficou sem dois bons centrais [Éder Militão e Felipe]. Continua a ter o Pepe, que para mim ainda é um dos melhores do mundo. Também gosto muito do Diogo Leite que na época passada teve um início muito prometedor e que este ano também poderá ser opção. Mas Marcano, que já conhece bem a casa e os jogadores, seria um grande reforço”, considera Sereno.

Numa entrevista a Bola Branca, o antigo central rejeita que os problemas defensivos sentidos pelos azuis e brancos na segunda metade da época passada se tenham devido ao regresso de Pepe. “Teve a infelicidade de entrar num momento em que a equipa começou a perder, mas só trouxe qualidade ao Porto”, sublinha.

Num olhar sobre a época oficial que arranca daqui a poucas semanas, Sereno aponta favoritismo ao Benfica, admitindo que a luta pelo título será difícil para o FC Porto, apesar de confiar que a estrutura portista saberá encontrar soluções para contrariar a sangria no plantel.