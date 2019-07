Guedes espera melhorar registo de golos no Vitória

Alexandre Guedes não ficou satisfeito com os oito golos que marcou na primeira época em Guimarães e espera melhorar o registo na próxima temporada. O avançado não define um objetivo, diz apenar que quer "marcar o máximo possível".

"Não fiquei satisfeito com os golos que marquei na época passada e espero fazer melhor", assume, em declarações aos jornalistas, em Quiaios, onde o Vitória realiza estágio de pré-temporada.

A equipa, agora treinada por Ivo Vieira, que sucedeu a Luís Castro, prepara a participação na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, o primeiro passo para atingir o primeiro objetivo da época. "A expectativa é chegar à fase de grupos da Liga Europa", diz Guedes, em linha com o que Ivo anunciou. Os métodos do treinador não são novos para o avançado, que trabalhou com o técnico no Aves, 2016/17.

O clube atravessa um período pré-eleitoral, mas isso não afeta os jogadores. Guedes garante que "o grupo foca-se em jogar futebol e tudo o que está por fora não entra no pensamento".

O Vitória estreia-se na nova época a 25 de julho, na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa. O clube minhoto irá defrontar os luxemburgueses do Jeunesse Esch ou os cazaques do Tobol.