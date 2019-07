Amunike demitido da seleção da Tanzânia

Emmanuel Amunike já não é selecionador da Tanzânia. O antigo jogador do Sporting foi demitido, após a participação na Taça da Nações Africanas. O nigeriano, de 48 anos, qualificou a Tanzânia para a fase final, mas perdeu todos os jogos na competição que decorreu no Egito. Amunike esteve dez meses à frente da equipa.

Na sua experiência como técnico, o antigo avançado conta, ainda, com passagens pelas seleções jovens da Nigéria, pelo Julius Berger e pelo Oceans Boys, do campeonato nigeriano, e pelo Al Khartoum, do Sudão.