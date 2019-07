Renan prevê adaptação fácil dos reforços do Sporting

Renan acredita que os reforços que chegaram ao Sporting "não vão ter dificuldades de adaptação". O guarda-redes sustenta que o grupo ajuda, porque "é unido e tranquilo". Um grupo que ainda tem Bruno Fernandes e mantém grande parte das caras da época passada. Algo que Renan destaca como positivo.

Em declarações aos jornalistas na Suíça, onde o Sporting realiza estágio de pré-temporada, o guarda-redes brasileiro faz uma avaliação da sua jovem concorrência. Depois da saída de Salin, Luís Maximiano e Diogo Sousa, ambos com 20 anos, disputam a titularidade na baliza leonina.

Renan realça que, apesar da juventude, "os meninos já estão há muito tempo no Sporting e estão a aproveitar a experiência do Keizer e do grupo". Uma ideia que se aplica aos jogadores de campo que nesta fase estão a ser testados no plantel principal.