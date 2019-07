Keizer só tem um lateral-direito disponível

Stefan Ristovski lesionou-se no pé esquerdo e não treinou, esta terça-feira, na Suíça, onde o Sporting realiza estágio de pré-temporada. A lesão do macedónio faz com que Marcel Keizer fique, apenas, com um lateral-direito disponível para o jogo com o Rapperswill-Jona, agendado para quarta-feira.

Rosier, reforço contratado ao Dijon, também recupera de lesão. Outra opção que o treinador poderia testar é Battaglia, utilizado, em recurso, como lateral-direito por Jorge Jesus. No entanto, o argentino também recupera de problemas físicos.

O Sporting tem 29 jogadores na Suíça, mas são 26 os atletas que estão à disposição de Keizer.