Manchester City empresta guarda-redes ao Nottingham Forest

Arijanet Muric é reforço do Nottingham Forest, equipa do Championship, segundo escalão do futebol inglês, que conta com Bruno Baltazar como treinador adjunto e que neste defeso já contratou Yuri Ribeiro, Tiago Silva e Alfa Semedo. Jogadores que se juntam a Tobias Figueiredo e João Carvalho, que já faziam parte do plantel.

Muric tem 20 anos, é internacional pelo Kosovo e chega ao Forest, por empréstimo do Manchester City. O guarda-redes tem 1,98m e desde 2016 que tem contrato com o City. O jogador fez cinco jogos pela equipa principal, na época passada, e foi herói nos quartos de final da Taça da Liga, ao destacar-se no desempate por penáltis com o Leicester City.

No Nottingham Forest, Muric terá concorrência de dois guarda-redes muito experientes: Pantilimon, internacional romeno que foi titular na temporada passada, e o inglês Luke Steele.