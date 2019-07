Ferro: "Antes de Félix havia outros e depois de Félix haverá quem o substitua"

A saída de João Félix para o Atlético de Madrid não preocupa Ferro. O central, que cresceu com o avançado no Seixal e que com ele conquistou o título de campeão nacional na época passada, lembra que "antes de Félix havia outros e depois de Félix haverá quem o substitua".

Ferro prefere descatar o "orgulho" pela transferência do antigo companheiro, "ainda por cima pelos valores envolvidos". "Fico contente por ele e nós estamos cá para lutar pelo Benfica", remata o defesa que Lage promoveu à equipa principal e conquistou a titularidade, ao lado de Rúben Dias.

Esse estatuto, no entanto, não tem garantia vitalícia. Ferro alerta que "ninguém dá como garantido o seu lugar". "Começamos do zero", sublinha, numa ideia aplicada também à defesa do título. "Entramos como campeões, mas isso não muda nada. Temos o título a defender, mas começam todos do zero", reforça.

A avaliação prematura e o sonho da seleção

Questionado pelos jornalistas, no Seixal, antes do treino do Benfica, Ferro declinou fazer uma comparação do plantel atual com aquele que foi campeão na época passada. O central, de 22 anos, diz que "há reforços que vão ajudar, mas ainda é prematuro dizer se a equipa está mais forte".

Para a nova época, além dos objetivos que pretende alcançar no clube, Ferro apresenta candidatura a Fernando Santos e espera concretizar "o sonho de jogar pela seleção".