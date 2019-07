Mercado afrouxa nas manchetes

Os três jornais desportivos não trazem grandes novidades do mercado de transferências nas primeiras páginas. O principal destaque é Morato. Defesa do São Paulo, de 18 anos, que treina com a equipa principal, interessa ao Benfica, de acordo com "O Jogo e o "Record".

"A Bola" avança que o FC Porto oferece contrato de três anos a Marcano e "O Jogo" revela que o Manchester City é aliado do Sporting nas compras.

Em manchete, o diário da Global Media tem uma estatística: "O país dos reforços dourados". Alusão aos colombianos que representaram o FC Porto. Luis Díaz é o próximo a chegar. A Colômbia é a nacionalidade mais rentável da última década: 530 jogos, 224 golos, 140 milhões de euros.

"Eduardo convence Keizer", titula o "Record".Brasileiro lança candidatura à titularidade e a sua qualidade impressiona os responsáveis leoninos.

"A Bola" puxa para manchete um desejo de João Félix: "Gostava de encontrar o Benfica na Champions". O avançado foi apresentado como jogador do Atlético de Madrid.

Jonas apresentou-se no Seixal e vai terminar a carreira. "A Bola" revela que Luís Filipe Vieira vai oferecer um ano de salário ao avançado.

Destaque, ainda, para o Braga, João Sousa e a polémica entre Vitória de Setúbal e Chaves. Sá Pinto reintegra Eduardo e Stojiljkovic. Nadal não deu hipótese a João Sousa. Vitória de Setúbal tem inscrição na I Liga suspensa.