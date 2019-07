Lei da extradição de Hong Kong declarada "morta"

Além disso, a chefe do executivo anunciou a criação de um comité de investigação independente para supervisionar a ação da polícia durante os protestos que se verificaram na cidade durante o último mês e ainda o estabelecimento de uma plataforma para o diálogo com os opositores da lei.

A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, disse, esta terça.feira, que a lei da extradição, que provocou uma série de protestos por parte da sociedade do território, está “morta”.

No seu discurso, Lam dirigiu-se aos mais jovens, protagonistas dos protestos mais violentos: "temos que ouvir as gerações mais jovens e de diferentes setores para saber o que pensam", disse, anunciando a criação de "uma plataforma para um diálogo mais aberto" com universidades e estudantes.

"Em julho do próximo ano termina o mandato do atual Conselho Legislativo [LegCo, parlamento local]. O trabalho legislativo foi suspenso e não há um processo para ser retomado, para o qual não temos calendário", afirmou Lam, em meados de junho, após um protesto violento no território, onde também voltou a pedir "as mais sinceras desculpas" à população pela crise desencadeada com as emendas à lei da extradição.



Os defensores da lei argumentam que, caso se mantenha a impossibilidade de extraditar suspeitos de crimes para países como a China, tal poderá transformar Hong Kong num "refúgio para criminosos internacionais".

Os manifestantes dizem temer que Hong Kong fique à mercê do sistema judicial chinês como qualquer outra cidade da China continental e de uma justiça politizada que não garanta a salvaguarda dos direitos humanos.

A transferência de Hong Kong e Macau para a República Popular da China, em 1997 e 1999, respetivamente, decorreu sob o princípio "um país, dois sistemas", precisamente o que os opositores às alterações da lei garantem estar agora em causa.

Para as duas regiões administrativas especiais da China foi acordado um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário, sendo o Governo central chinês responsável pelas relações externas e defesa.