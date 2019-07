Paços de Ferreira reforça defesa com dois centrais

O Paços de Ferreira anunciou, esta segunda-feira, a contratação de dois centrais.

André Micael, de 30 anos, proveniente dos romenos do Gaz Metan, regressa a Portugal pela porta da Mata Real. O central português assinou contrato de uma temporada com o clube recém-promovido à I Liga.

Em declarações ao site do Paços, assumiu que o seu desejo era regressar ao futebol português e, portanto, "esta oportunidade é excelente". O objetivo é "ajudar o Paços de Ferreira a fazer uma época tranquila".

O outro reforço é Kevem, de apenas 18 anos, proveniente do Remo. O jovem central brasileiro assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, nesta que é a primeira aventura fora do Brasil.

Em entrevista ao site do clube, Kevem assumiu que a experiência é "algo muito novo", mas salientou que quer adaptar-se "o mais rápido possível", de modo a "fazer parte da história" do Paços de Ferreira.