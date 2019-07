Portugal empata com a Argentina no Mundial de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins empatou diante da Argentina, por 1-1, esta segunda-feira, na segunda jornada do grupo B do Mundial, que decorre em Barcelona.

Gonçalo Alves adiantou Portugal no marcador, aos 16 minutos de jogo. No entanto, os argentinos empataram na segunda parte, por intermédio de Lucas Ordoñez, ao minuto 31, de livre direto. No final, na marcação de livres diretos para eventual futuro desempate na classificação, Portugal saiu vencedor.

Com este empate entre os dois favoritos, continua tudo em aberto no grupo B. Portugal e Argentina somam quatro pontos, cada, com o Chile, que bateu (4-3) a Colômbia, logo atrás, com três pontos. Os "cafeteros" estão no quarto e último lugar, sem qualquer ponto.

Os três primeiros classificados dos dois grupos avançam para os quartos de final, enquanto os últimos disputam um "play off" com os vencedores das duas "poules" da Taça Interncontinental, que está a ser disputada em paralelo com o Mundial.