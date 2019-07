"Manic Monday" de Wimbledon faz cinco "vítimas" entre os favoritos

Os oitavos de final da "manic Monday" de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam de ténis, fez cinco "vítimas". A maior surpresa foi a eliminação da número um mundial, a australiana Ashleigh Barty.

Barty, que conquistou Roland Garros, perdeu diante da norte-americana Alison Riske, número 55 do "ranking" WTA, em três "sets", pelos parciais de 3-6, 6-2 e 6-3. O encontro durou apenas 1h37.

Foi no quadro feminino que surgiu o maior número de surpresas.

A número três do mundo, a checa Karolína Plísková, cedeu perante a compatriota e homóloga Karolína Muchova, número 68 da hierarquia, em três "sets", por 4-6, 7-5 e 13-11. Foram necessárias três horas e 17 minutos de jogo para se apurar a jogadora que avançaria para os "quartos".

A checa Petra Kvitová também desiludiu. A número seis mundial claudicou frente à britânica Johanna Konta, atual 18.ª classificada do "ranking". A tenista local venceu por 4-6, 6-2 e 6-2, em 2h25.

Por fim, embora numa escala menor, a belga Elise Mertens, número 21 da hierarquia mundial, caiu perante a checa Barbora Strycová, 54.ª WTA. O resultado ficou fechado em 4-6, 7-5 e 6-2, ao fim de 2h22 minutos.

No quadro masculino, a grande surpresa foi a eliminação de Milos Raonic. O canadiano, número 17 do "ranking" ATP, perdeu diante do argentino Guido Pella, número 26, em cinco "sets", pelos parciais de 3-6, 4-6, 6-3, 7-6(3) e 8-6, aofim de 3h42.



Os favoritos que passaram aos "quartos"



O número um do mundo dos homens não claudicou. O sérvio Novak Djokovic "despachou" o francês Ugo Humbert, número 66 do "ranking" ATP, em três "sets", pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-3, em 1h42.

O suíço Roger Federer, recordista de vitórias em Wimbledon, com oito, também não desiludiu. O atual número três mundial, antigo número um, varreu o italiano Matteo Berrettini, 20.º colocado da tabela mundial, em três "sets", por 6-1, 6-2 e 6-2, em menos de 1h15.

A norte-americana Serena Williams, número 10 do mundo (e antiga número um) avançou para os quartos de final, com uma vitória, por duplo 6-2, sobre a espanhola Carla Suárez Navarro, 31.ª do "ranking" WTA.

A romena Simona Halep, também antiga número um e atual número sete, bateu a sensação do torneio, a adolescente Coco Gauff. O sonho da tenista de 15 anos terminou com uma derrota por duplo 6-3.

A ucraniana Elina Svitolina, número oito da hierarquia mundial, superou a croata Petra Martic, número 24 do "ranking" WTA, também em apenas dois "sets". Venceu pelos parciais de 6-4 e 6-2, em 1h49.

Também passaram à próxima ronda Rafael Nadal (frente ao português João Sousa), Kei Nishikori, Sam Querrey, Roberto Bautista Agut e David Goffin, entre os homens, e Shui Zhang, entre as mulheres.