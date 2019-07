Jonas regressa ao Seixal em dia com três novidades

Jonas está de volta ao Seixal, após as férias. O avançado brasileiro, de 35 anos, regressou aos centro de treinos e reviu treinador e companheiros, no entanto, não se sabe, ainda, se integrará mesmo a pré-época do Benfica, visto que está a ponderar terminar já a carreira.

Entretanto, o restante plantel do Benfica arrancou a segunda semana de pré-temporada com três novidades. Grimaldo, que no sábado tinha feito trabalho condicionado, a recuperar de um traumatismo numa perna, treinou sem limitações. Ebuehi, em fase de integração, está recuperado de um gastroenterite e esteve ao dispor de Bruno Lage. O técnico pôde contar, ainda, com Dylan Silva, guarda-redes da equipa B.

Na terça-feira, às 10h30, o Benfica volta a treinar, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Na quarta-feira, às 20h30, o Benfica defronta os belgas do Anderlecht, no primeiro jogo da pré-época.