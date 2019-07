Vitória de Setúbal considera "vil" o recurso do Chaves que tenta tirá-lo da I Liga

O Vitória de Setúbal reagiu, esta segunda-feira, ao recurso do Desportivo de Chaves, no âmbito do processo de inscrição dos sadinos na I Liga, que o Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol aceitou.

Em comunicado no site oficial, o Vitória informou que já apresentou oposição ao recurso e manifestou "total tranquilidade e confiança", na certeza de que se trata de "apenas mais um capítulo de um ataque vil" de que o clube "tem vindo a ser alvo nos últimos anos".

"É de recordar que semelhante prática já foi adoptada, nas últimas três épocas, por clubes que, dada a incapacidade para alcançarem os seus objetivos dentro de campo, tentaram consegui-lo por outros meios, gerando apenas ruído, pois os resultados são os conhecidos", lembram os sadinos.

O Vitória frisa que "sempre cumpriu os regulamentos delineados pelas entidades competentes e procedeu à inscrição da sua equipa no principal escalão do futebol português seguindo os pressupostos exigidos".

O facto de o CJ ter aceitado o recurso do Chaves implica a suspensão automática da participação dos dois clubes nas competições profissionais. Os flavienses alegam que a inscrição do Vitória não cumpre os pressupostos exigidos, nomeadamente no que toca à parte financeira, pelo que o CJ solicitou esclarecimentos e documentação adicional à Comissão de Autoria da Liga de Clubes.