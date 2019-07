Patriarcado de Lisboa reformula catequese de adolescentes

O Patriarcado de Lisboa criou um novo projeto para a catequese de adolescentes, destinado a jovens com idades entre os os 12 e 16 que frequentam do 7.º ao 10.º anos.

O projecto vai começar a ser aplicado no início do novo ano pastoral, para que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2022 “não passe ao lado” dos que daqui a três anos serão os “potenciais peregrinos” do maior evento católico do mundo.

“Assim que foi anunciado que a próxima JMJ ia ser em Lisboa, vimos isso como uma oportunidade para lhes proporcionar uma experiência de conhecimento”, explica à Renascença o responsável pelo setor de catequese do Patriarcado de Lisboa, padre Tiago Neto.

A experiência "consiste num percurso que procura dar a conhecer aos adolescentes a história das Jornadas Mundiais da Juventude desde 1986, quando foram lançadas pelo Papa João Paulo II, até à última jornada, no Panamá, em 2019. E, a partir da história das jornadas, dar a conhecer aquilo que são as problemáticas que os diversos Papas apontaram nas mensagens que escreveram aos jovens ao longo destas décadas”, avança o Tiago Neto, para quem ter “este conhecimento e este pano de fundo” ajudará a viver melhor o momento. E, afinal, os adolescentes são os “potenciais destinatários do encontro” que Lisboa vai acolher.

O projeto tem exatamente a duração de três anos - o tempo que falta para a JMJ. “O 1.º ano é para todos, o 2.º ano é para todos, e o 3.º ano é para todos. Não procura ser um programa muito estruturado, do ponto de vista dos conteúdos da fé, mas toca as temáticas das mensagens que os Papas escreveram, e reconhece aquele que é o grande dom das jornadas para a Igreja e para nosso tempo”.

“Vamos trabalhar cinco JMJ por ano. Cada jornada terá sensivelmente quatro semanas, em que vai ser trabalhado o conhecimento de cada mensagem que cada Papa escreveu aos jovens, e a forma como as problemáticas que cada uma evidenciou estão, ou não, presentes na vida dos jovens atualmente. A segunda semana será dedicada ao encontro com a Palavra de Deus, e a terceira será toda ela uma experiência de oração. O quarto encontro será a tentativa de programar um projeto de evangelização, ou de missão, na comunidade cristã, no mundo, na família, no próprio grupo”, explica ainda.