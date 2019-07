Neymar falta ao regresso aos trabalhos no PSG

O Paris Saint-Germain revelou que Neymar não apareceu para se juntar aos trabalhos da pré-época.

Em comunicado no site oficial, o clube francês explicou que tinha combinado com Neymar para que o brasileiro se apresentasse aos trabalhos esta segunda-feria. No entanto, sem autorização do PSG, o avançado não apareceu na hora e local acordados.

O PSG informa, ainda, que tomará "as medidas apropriadas" em relação à atitude de Neymar.

Os campeões franceses contrataram Neymar ao Barcelona, no verão de 2017, por 222 milhões de euros. Contudo, após duas épocas ricas em peripécias, o interesse do internacional brasileiro em regressar à Catalunha foi avançado pelos próprios dirigentes do Barcelona.

Não se sabendo se esta "gazeta" à pré-época de Neymar é influenciado pelo Barcelona, a verdade é que já foi o método empregue pelo catalães aquando da compra de Ousmane Dembélé ao Borussia Dortmund, em 2017, por 105 milhões de euros, menos 25 milhões do que o preço que os alemães pediam inicialmente.