Salvador acredita que saída de Dyego Sousa ficará resolvida "nas próximas horas"

O presidente do Braga, António Salvador, acredita que a venda de Dyego Sousa ao Shenzhen, do campeonato chinês, por 15 milhões de euros, ficará resolvida em breve.

Em declarações aos jornalistas, Salvador lembrou que, na semana passada, tinha admitido que o avançado estava ausente para "negociação de um possível contrato".

"A situação de Dyego Sousa poderá ficar resolvida nas próximas horas, nos próximos dias", assegurou o presidente minhoto, esta segunda-feira.

A saída de Dyego Sousa não deverá levar o Braga ao mercado. Sá Pinto pediu que Stojiljkovic, que esteve emprestado nas duas últimas épocas e meia, fosse reintegrado. "O Hassan também vai regressar", revelou António Salvador. Por isso, não haverá grandes mexidas.

"O plantel está praticamente resolvido. Pode haver um ou outro reajuste, mas, neste momento, 98% do plantel está encerrado", frisou o líder arsenalista. Mais saídas também não estão nos planos: "Não estamos a pensar vender mais ninguém, os jogadores que temos cá são fundamentais."

Críticas ao calendário



António Salvador aproveitou a ocasião para criticar o calendário do campeonato, que dita uma entrada particularmente dura para o Sporting de Braga. Os minhotos visitam o Sporting na segunda jornada e visitam o Gil Vicente na terceira e recebem o Benfica na quarta, desafios que terão de conjugar com a disputa da terceira pré-eliminatória e, se lá chegarem, do "play off" da Liga Europa.

"As equipas que estão nas competições europeias deviam ser protegidas. Não foi só o Braga que não foi protegido. À terceira jornada, há um Benfica-Porto, perante uma pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões para o FC Porto. O Braga vai fazer, em 22, 23 dias, oito ou nove jogos. Só com muito trabalho, muita crença e muito espírito de união será possível ultrapassar este início difícil que vamos ter. Mas estamos muito confiantes", afiançou.

Salvador insistiu que a entrada na fase de grupos da Liga Europa é o objetivo imediato e que, no campeonato, o Braga tem "responsabilidade" de se manter no "top-4":

"Vamos jogos a jogo, vitória a vitória. No fim, fazemos as contas. Temos de acreditar que é sempre possível vencer. Sabemos que nunca vamos ter o dinheiro e dimensão social que os outros três clubes têm, mas temos a mesma vontade de vencer. Para ultrapassar isso, é preciso haver superação, essa é a palavra de ordem neste momento."