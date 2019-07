Alvo do FC Porto para a baliza renova com o Slovan Bratislava

Dominik Greif, alvo do FC Porto para a próxima época, conforme avançado em primeira mão por Bola Branca, renovou contrato com o Slovan Bratislava até 2023.

No site oficial, o campeão da Eslovénia confirmou que houve interesse do FC Porto, assim como de "um clube espanhol de topo e da Bélgica", no guarda-redes, de 22 anos. "No entanto, Greif continuará a sua carreira no clube em que cresceu", pode ler-se.

"É verdade que registámos o potencial interesse do grande clube português FC Porto nos serviços de Dominik Greif. (...) Encaramos isso de forma positiva, eleva a reputação do jogador e do clube. Por agora, contudo, o Dominik vai continuar a ser um importante membro da nossa equipa", afirmou o CEO do Slovan, Ivan Kmotrík.

Em declarações ao site do Slovan, Greif reconheceu que o interesse do FC Porto não o deixou indiferente:

"Quando és mencionado num artigo na companhia de guarda-redes como Buffon ou Casillas, parece ficção-científica. É algo enorme para mim, porque Iker Casillas é o meu exemplo. Estou contente por ter sido um dos guarda-redes observados pelo FC Porto. Mas estou totalmente concentrado no Slovan e em como ter sucesso com o clube na nova temporada."