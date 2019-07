Benfica coloca Yuri Ribeiro e Alfa Semedo no Nottingham Forest

O Benfica comunicou, esta segunda-feira, que colocou dois jogadores no Nottingham Forest, do segundo escalão inglês. Yuri Ribeiro sai a título definitivo e Alfa Semedo por empréstimo.

Yuri, lateral-esquerdo português, de 22 anos, fez parte da equipa principal do Benfica, na época que agora terminou, após um empréstimo ao Rio Ave, mas fez apenas sete jogos. Agora, deixa o Benfica em definitivo. O Benfica não revelou os valores do negócio.

Alfa Semedo, médio-defensivo guineense, de 21 anos, foi recontratado ao Moreirense na última época. Fez 16 jogos na primeira metade da temporada, no entanto, perdeu espaço com a entrada de Bruno Lage e foi emprestado ao Espanhol de Barcelona. Agora, vai rodar no Championship até ao final da época.