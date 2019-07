Vitor Caetano reforça baliza do Famalicão

O Famalicão anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Vitor Caetano, por empréstimo do Figueirense, do Brasil, até ao final da época.

Os famalicenses ficam com opção de compra do guarda-redes brasileiro. Se for acionada, Caetano assinará contrato válido por cinco temporadas.

Esta é a primeira aventura de Caetano, de 20 anos, fora do Brasil. Em declarações ao site oficial do Famalicão, o guardião mostrou-se "animado com a possibilidade de jogar no futebol europeu, ainda para mais num clube que está a evidenciar-se em Portugal".

Vitor Caetano já integrou o treino desta segunda-feira, orientado pelo novo treinador da equipa recém-promovida à I Liga, João Pedro Sousa.