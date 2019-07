Julian Alaphillipe é o novo líder do Tour

Julian Alaphilippe é o novo camisola amarela da Volta a França. O ciclista gaulês venceu a 3.ª etapa, a primeira em território francês depois de duas etapas na Bélgica, ao cortar a meta, em Épernay, com 26 segundos de vantagem sobre o segundo classificado e a bonificar mais 15 segundos. Mike Teunissen, da Jumbo-Visma chegou muito atrasado e perde a liderança, depois de dois dias com a amarela.

Alaphilippe atacou nos últimos 20km e foi uma iniciativa de sucesso. A Jumbo-Visma ainda tentou recuperar o tempo ganho pelo ciclista da Deceuninck-Quick Step, mas o francês pedalou até à vitória, no final dos 215km da etapa que ligou Binche a Épernay.

Michael Matthews, da Sunweb, chegou em segundo lugar, e em terceiro ficou o belga Jasper Stuyven, da Trek-Segafredo. Greg van Avermaet, Thibaut Pinot e Egan Bernal chegaram no grupo que terminou a 26 segundos de Alaphilippe e ganharam terreno a alguns dos favoritos. Desde logo a Geraint Thomas. O campeão em título do Tour chegou a 31 segundos, no primeiro pelotão, juntamente com Rui Costa, o melhor português da tirada, na 41.ª posição.

Na geral, Alaphillipe tem 20 segundos de vantagem sobre Wout van Aert e 25 seobre Steven Kruiswijk, ambos da Jumbo-Visma. Dos candidatos à vitória final, o melhor colocado é Egan Bernal, da INEOS, no sexto posto, a 40 segundos do líder.

O melhor português é Rui Costa. O ciclista da UAE Emirates está no 39.º lugar, a 1'28 de Alaphilippe. Na terça-feira corre-se a 4.ª etapa do Tour, entre Reims e Nancy, na distância de 213,5km.