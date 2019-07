250 anos da restauração. "Espero que seja uma ocasião para renovar a vida da diocese"

A diocese esteve 1016 anos sem ser sede episcopal – de 754 a 1770. Com a presença do islamismo, a diocese foi praticamente extinta, tendo sido restaurada em 1770. Este acontecimento da restauração é de tal maneira importante que vale a pena recordá-lo depois de tanto tempo de tribulações.

A diocese de Beja prepara-se para assinalar no próximo ano o seu 250.º aniversário de restauração. Atendendo a que esta diocese alentejana esteve mais de mil anos sem bispo, com um percurso atribulado, é, seguramente, de grande importância celebrar agora esta data?

A diocese de Beja inicia a 10 de julho as comemorações dos 250 anos da sua restauração, que há-de celebrar em 2020. Um acontecimento relevante para a Igreja do baixo Alentejo atendendo à sua atribulada história religiosa, cuja diocese esteve mais de mil anos sem bispo.

Sim, podemos fazê-lo. D. António Xavier Sousa Monteiro (falecido), antigo bispo de Lamego que para além das atividades pastorais se dedicou também à música, compôs uma missa que o padre António Cartageno, um dos nossos nomes maiores da musica litúrgica em Portugal, já transferiu para a música atual. É um dos concertos que temos programado. Mas posso também dizer-lhe que vamos ter uma tarde com cantares alentejanos, com três grupos já confirmados, grupos significativos da nossa diocese. Chamo também a atenção para uma exposição que iremos realizar entre março e abril do próximo ano e que estamos a preparar há muito tempo, onde vai ser possível conhecer a história nos seus diferentes momentos, nestes 250 anos.

Preparam-se, também, grandes conferências…

Pelo menos três que já temos confirmadas. A propósito do Cristianismo durante o tempo do islamismo, aqui na diocese, vai falar-nos o arqueólogo Cláudio Torres que convidamos para o efeito. Há uma outra que versa sobre o Liberalismo e os bispos do século XIX, na diocese de Beja. Uma terceira vai ser proferida pelo senhor arcebispo de Évora, D. Francisco senra Coelho e terá a ver com o que ele defende na sua tese, ou seja, se o Alentejo se descristianizou é porque houve cristianização, então o que é que aconteceu, podemos perguntar-nos. É esse o tema que o senhor arcebispo vai desenvolver.

Portanto, diferentes e variados momentos ao longo deste ano de celebração?

Sim, são atividades de caracter religioso e espiritual, se quiser. Já agora, dizer também que quisemos colocar toda diocese a rezar. Assim, em cada dia até 2020, haverá uma paróquia ou uma comunidade religiosa que fará a oração pela diocese, pelo bispo e pela paróquia. No fundo, são iniciativas que nos propomos realizar para celebrar esta data.

É precisamente nesta quarta-feira, dia 10 de julho, que é inaugurado o Ano Jubilar. O que está, então, preparado?

Nesta quarta-feira, que será um ano antes da data exata em que foi restaurada a diocese, haverá uma celebração da Eucaristia às 17h30, na Sé de Beja, presidida por D. João Marcos. O senhor bispo convidou todo o clero para estar presente, convidando também todos os fieis que possam estar nesta celebração. Neste dia, também, vão ser colocados na frontaria de todas as igrejas, os painéis celebrativos e informativos desta data. São painéis que ostentam uma pintura do senhor D. João Marcos - um rosto de Cristo - e têm escrito “250 anos Restauração da Diocese de Beja 1770-2020”. É desta forma que temos programada a abertura de deste ano. O programa está feito e vamos distribui-lo na quarta-feira, de maneira a que todos possam saber o que está planeado. Mas, certamente, teremos oportunidade de fazer outras coisas.

Sendo um acontecimento de relevo para a Igreja da diocese de Beja, que apelo deixa aos cristãos?

O apelo é para que todos possamos conhecer, em primeiro lugar, tudo aquilo que de fundamental houve estes anos. E isso vai poder ser visto na exposição que lhe falei e que traduz um pouco do que foi todo este longo período da nossa diocese. Por outro lado, espero que seja uma ocasião para renovar a vida da diocese, pois parece-me que precisa de um empurrão para iniciar uma nova etapa a partir daquilo que de bom aconteceu nestes 250 anos.