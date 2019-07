João Domingues eliminado na Alemanha

João Domingues foi eliminado logo na 1.ª ronda do Challenger de Braunschweig, na Alemanha. O tenista português, 170 do mundo, foi surpreendido por Gonzalo Escobar. O equatoriano, 320 do "ranking" venceu, em dois sets, por 6-1 e 6-3.

Foi um encontro com pouca história para João Domingues, que não esteve ao seu melhor nível e como consequência disso passou pouco mais de uma hora na terra batida do torneio germânico.

O número três nacional continua na Alemanha para disputar o torneio de pares. O português faz dupla com o canadiano Steven Diez e na primkeira ronda defrontam o par formado pelo peruano Sergio Galdos e o norte-americano Nicholas Monroe.