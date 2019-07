Félix reconhece que Lage foi o treinador que apostou nele "de verdade"

João Félix não esquece Bruno Lage, nem mesmo no momento em que foi apresentado como jogador do Atlético de Madrid. Apesar de ter sido lançado na primeira equipa do Benfica por Rui Vitória, o avançado fala de Lage como "o treinador que me meteu lá dentro de verdade".

A cerimónia de apresentação de Félix foi dominada pelos números envolvidos na transferência do Benfica para Madrid. O internacional português, de 19 anos, custa 126 milhões de eurso ao Atlético e é o jogador mais caro da história do clube. Números que dão que falar, mas aos quais o avançado não dá ouvidos.

"Isso dos valores é uma questão de mercado e não percebo nada disso. Só me concentro em trabalhar e ajudar o clube. Não ligo aos valores, desligo-me dessa pressão", garante, em resposta às várias perguntas sobre a forma como lida com os números e com que se diz sobre eles.

Despedida difícil e reencontro desejado

João Félix assume que a saída do Benfica "foi difícil". "Foi difícil deixar as pessoas do Benfica, deixar a minha casa, não é fácil sair de Portugal, mas todos me desejaram muita sorte", revela, manifestando desejo de se cruzar com o Benfica, na próxima edição da Liga dos Campeões.

"Gostava de encontrar o Benfica [na Liga dos Campeões] e que passassem os dois clubes. Quero voltar a casa e sentir o carinho dos adeptos que foram muito especiais para mim e agradecer ao clube", refere.



João Félix já começou a trabalhar no Atlético e confessa que foi "muito bem recebido". "Todos me acolheram da melhor maneira. Quiseram integrar-me e isso deixa-me confiante", sublinha.

O avançado português esteve com Paulo Futre e Abelardo Rodríguez, em palco. As duas lendas do Atlético deram as boas-vindas ao jogador e transmitiram-lhe a mensagem de que chega a um grande clube. Futre recordou que Félix foi cobiçado por Real Madrid, Barcelona, pelos dois clubes de Manchester e pela Juventus, mas optou pelos "colchoneros".

"Quando vi vinha para aqui fiquei muito feliz. Ele vai ultrapassar-me. Tem talento, carácter, não nos podemos esquecer como estava o Benfica quando ele chegou à primeira equipa. Ele foi crucial. Vai aguentar a pressão do Wanda", garante o antigo internacional português.

João Félix, de 19 anos, assina por sete temporadas e é o reforço mais caro da história do Atlético de Madrid.