Cédric no estágio de pré-época do Southampton

Cédric Soares integra o lote de 26 jogadores que Ralph Hasenhuttl leva para o estágio de pré-temporada que o Southampton vai realizar na Áustria. O internacional português esteve cedido ao Inter de Milão, na segunda metade da última época, mas não foi contratado pelos italianos e regressou a Inglaterra.

A imprensa britânica deu conta de que o jogador, que tem contrato com o Southampton por mais uma temporada, estaria na lista de jogadores a transferir, juntamente com os guarda-redes Fraser Forster e Alex McCarthy, com o central Wesley Hoedt, que esteve cedido ao Celta de Vigo, e com Mario Lemina, médio gabonês, que deste quinteto é o único que não segue para o estágio.



Contratado à Juventus, em 2017, Lemina não se afirmou como o clube previa. Prejudicado por algumas lesões, o desempenho do médio ficou aquém das expectativas. A Atalanta é um dos clube interessados no jogador que custou 16 milhões de euros ao Southampton.

Cédric, de 27 anos, fez 22 jogos pelos "Saints" na temporada passada e nove pelo Inter. O lateral-direito, formado no sporting, tem 22 internacionalizações por Portugal.