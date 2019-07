Trapp. Guarda-redes com "cola nas mãos que será titular de caras" no FC Porto

"O Kevin Trapp da última época é, sem dúvida, um excelente titular para o FC Porto". A análise é feita, em Bola Branca, por Nuno Félix, consultor de vários clubes germânicos.

Segundo este especialista em futebol alemão, o guardião que está a ser associado aos dragões pelo jornal "Record", mais um a acrescentar à lista de eventuais sucessores de Iker Casillas, virá para ser titular "de caras".

"O Kevin Trapp da última época é, sem dúvida, um excelente titular para o FC Porto. Os guarda-redes alemães, com excepção do Enke, não têm tido sucesso em Portugal. Não sou defensor de que devam ser os nomes a jogar, mas este guarda-redes já tem escola e quando as coisas lhe correm mal percebemos que são um acaso. É um guarda-redes que, também, precisa de confiança mas vindo para o Porto terá de vir com esse estatuto de titular", refere Félix, que trabalhou no Arminia Bielefeld, em 2018, já depois de ter estado ligado a Colónia, Hannover ou Alemannia Aachen.

Na opinião de Nuno Félix estamos perante um guardião "tecnicamente evoluido", que "entende e participa bastante no jogo da equipa".

"É um guarda-redes muito forte na mancha, sai rápido dos postes. É tecnicamente muito evoluído, ficamos com a sensação que aquelas mãos têm cola. E depois é um guarda-redes que participa bastante no jogo da equipa, coloca bem a bola – com as mãos e com os pés – tem boas decisões de passe, percebe quando é que deve segurar um pouco mais o jogo ou colocar a bola com mais rapidez. É um guarda-redes com um entendimento do jogo muito, muito grande", explica, ao mesmo tempo que dá conta de um Kevin Trapp diferente - para melhor - no regresso na época finda ao Eintracht de Frankfurt.

"Quando apareceu, destacou-se por ser uma grande esperança. Teve uma ascensão rápida no futebol alemão mas sentiu a mudança quando foi para o PSG. A última época, no Eintracht, foi de reencontro com as suas raízes e esteve a muito bom nível", defende Félix.

Kevin Trapp, de 29 anos, tem contrato com o PSG até 2020 e na época foi cedido ao Eintracht Frankfurt, clube que tinha representado, durante três épocas, antes de se mudar para França. De acordo com o jornal "Record", Trapp pode chegar ao Dragão a troco de 7,5 milhões de euros.