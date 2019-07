México vence a Gold Cup

O México venceu a Gold Cup, depois de bater os Estados Unidos, na final, por 1-0. Jonathan dos Santos, jogador dos LA Galaxy, foi o autor do único golo da partida realizada no Soldier Field, em Chicago.

Jiménez, antigo avançado do Benfica, foi determinante ao fazer a assistência, de calcanhar, para o golo de Jonathan dos Santos. Diego Reyes, antigo central do FC Porto, entrou no último minuto do jogo e Tyler Boyd, extremo do Vitória de Guimarães, foi suplente nos EUA.

É o oitavo título dos mexicanos nesta competição que reúne as seleções da América do Norte, Central e do Caribe.