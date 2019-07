Arnautovic junta-se a Vítor Pereira na China

Marko Arnautovic é reforço de Vítor Pereira, no Shanghai SIPG, da China. O avançado austríaco, de 30 anos, deixa o West Ham United, depois de duas épocas em que marcou 22 golos, em 65 jogos.

Os clubes não divulgam os valores da transferência que terá ficado fechada, de acordo com a imprensa inglesa, por uma verba a rondar os 25 milhões de euros.

O Shanghai SIPG é o campeão em título na China e está no terceiro lugar no campeonato, esta temporada, a dois pontos do líder, Beijing Guoan. O clube está, ainda, a disputar a Liga dos Campeões da Ásia e a Taça da China. Está nos quartos de final em ambas as competições.

Arnautovic junta-se a Oscar, Akhmedov, Elkeson e Hulk no grupo de estrangeiros do Shanghai SIPG.