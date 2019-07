Kevin Trapp associado ao FC Porto

Kevin Trapp é, de acordo com o jornal "Record", o novo alvo do FC Porto para a baliza. O guarda-redes alemão, de 29 anos, foi cedido ao Eintracht Frankfurt, na época passada, pelo Paris Saint-Germain e não entra nos planos dos franceses.

Trapp tem contrato até 2020, recebe 2,5 milhões de euros, por ano, e o "Record" anuncia que pode sair a troco de 7,5 milhões de euros.

O FC Porto continua no mercado por um guarda-redes, pendente da decisão de Casillas. O espanhol ainda não anunciou se continua a jogar, depois de em maio ter sofrido um enfarte do miocárdio. A expectativa é de que Casillas termine a carreira, mas, por ora, continua no grupo de Sérgio Conceição. Koubek, do Rennes, e Dominik Greif, do Slovan Bratislava, foram os nomes já negociados pelos portistas, mas por nenhum houve acordo.

Trapp é internacional alemão e já representou Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt e PSG. Em 2015 transferiu-se para França, por 9,5 milhões de euros. Na época passada fez 45 jogos pelo Eintracht Frankfurt.