As explicações de Vieira

Luís Filipe Vieira surge em destaque na manchete do jornal "Record", com o diário a reclamar o tema como história sua.

"Vieira conta tudo". Presidente chamou 18 sócios ao Seixal e abordou a atualidade encarnada. De Tomás inflacionado, devido a má relação com o Real Madrid. Mendes aceitou não propor Rúben Dias a grandes europeus. Pedro Neto só será contratado se sair alguém. Bruno Lagen foi alternativa a Mourinho. Jesus não voltará ao clube, enquanto Vieira for presidente. Alterações ao emblema em equacão.

"A Bola" tem João Félix em destaque: "O novo menino bonito de Madrid". O jogador sentiu o primeiro banho de multidão e é apresentado hoje no Atlético.

"O Jogo" centra manchete no FC Porto: "Aboubakar às ordens". Camaronês passou maior parte das férias em tratamento no Oliverla. Conceição conta hoje com o avançado. Tomás Esteves, conta o jornal, agradou a Sérgio.

O "Record" anuncia que Kevin Trap é o novo alvo prioritário para baliza. O alemão não entra nos planos do PSG.

O Sporting está na Suíça, onde realiza o estádio de pré-temporada. "O Jogo" revela que há um extremo a caminho dos leões.