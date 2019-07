Entrevista à Renascença. "Bom" é a nota que António Costa dá à "geringonça"

O primeiro-ministro, António Costa, garante que um novo governo PS vai cortar nos impostos sobre o trabalho.

Em entrevista à Renascença, no espaço do programa "As Três da Manhã", o primeiro-ministro reconheceu que os salários têm de subir, tanto no público como no privado, mas garantiu que o futuro Governo não vai por em causa as contas públicas.

Costa mantém a recusa em pedir uma maioria absoluta ao eleitorado e não fechou a porta ao estabelecimento de um novo acordo com os partidos à esquerda do PS.

No balanço da legislatura prestes a chegar ao fim, Costa diz que "correu bem". Desafiado a atribuir uma nota à chamada "geringonça", o primeiro-ministro atribui nota "bom".