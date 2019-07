Costa promete cortar nos impostos sobre o trabalho e dá nota "Bom" à "geringonça"

O primeiro-ministro, António Costa, garante que um novo governo PS vai cortar nos impostos sobre o trabalho.

"Vamos continuar a prosseguir a trajetória de diminuição dos impostos sobre o trabalho como tem acontecido ao longo desta legislatura. A classe média em particular precisa de poder continuar a ter um alívio fiscal importante para além da eliminação da sobretaxa, para além da aplicação dos novos escalões de IRS que já fizemos", diz o chefe do Governo, em entrevista à Renascença, no espaço do programa "As Três da Manhã", .

Nesta entrevista, Costa sublinha que "este ano, os portugueses pagaram menos mil milhões de euros de IRS do que teriam pago com os meus rendimentos em 2015" e que, se for reeleito, a "trajetória de redução dos impostos sobre o trabalho vai seguramente prosseguir".

O primeiro-ministro reconheceu que os salários "têm de subir, tanto no público como no privado", mas garantiu que o futuro Governo não vai por em causa as contas públicas.



Costa mantém a recusa em pedir uma maioria absoluta ao eleitorado e não fechou a porta ao estabelecimento de um novo acordo com os partidos à esquerda do PS.

"Geringonça": nota "Bom"

No balanço da legislatura prestes a chegar ao fim, Costa diz que "correu bem". Desafiado a atribuir uma nota à chamada "geringonça", o primeiro-ministro atribui nota "bom".



"Acho que foi bom e acho que superou generalizadamente as expectativas de muitos e os receios de alguns", disse Costa, acrescentando que "em algumas matérias foi excelente, mas ninguém é bom juiz de si próprio".

"Conseguimos cumprir tudo o que ficou acordado nas posições conjuntas assinadas pelo Partido Socialista com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista e com Os Verdes", afirmou o chefe do Governo garantindo que a coligação esgotou-se nesta legislatura, mas pode ser renovada na seguinte: "Era um acordo para esta legislatura e com medidas para esta legislatura. Uma nova legislatura terá seguramente novas medidas."