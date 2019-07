Grécia. CDS saúda “vento de mudança” com vitória da Nova Democracia

O porta-voz do CDS-PP João Almeida saudou a vitória "muito significativa" do partido conservador Nova Democracia nas eleições gregas, considerando que a "opção clara" do povo grego representa "um vento de mudança".

"Foi uma opção muito clara do povo grego, numa altura em que a Grécia ultrapassou já a fase mais crítica, de optar não por políticas de esquerda mas por políticas de direita para poderem crescer e ter do ponto de vista económico e social melhor vida", disse o deputado centrista.

Em declarações à Lusa, João Almeida considerou que a "vitória muito significativa" do Nova Democracia representa "ventos de mudança" e disse que, há quatro anos, o secretário-geral do PS, António Costa, então na oposição "disse que a vitória do Syriza era um sinal de mudança e uma força para o que o PS continuasse no mesmo sentido".

"Eu arriscava-me, em nome do CDS, a fazer nossas as palavras do dr. António Costa. De facto é um vento de mudança que vem da Grécia e que nos incentiva a continuarmos na linha que temos defendido", disse.

O deputado defendeu que "para Portugal crescer e de facto conseguir dar melhores condições de vida às pessoas" serão necessárias "políticas de direita que incentivem o investimento, que baixem os impostos e que permitam ter um clima de liberdade que essas deem condições de vida".

Por outro lado, o porta-voz do CDS-PP observou ainda que "os extremismos mesmo quando parecem estar a ganhar duram pouco tempo" e que as eleições de hoje na Grécia mostraram que "perderam os extremismos à esquerda e à direita".

As projeções oficiais assinalam que o partido da Nova Democracia ganhou as eleições com 39,8% dos votos contra os 31,6% de votos para o partido até agora no poder no país, o Syriza, de Alexis Tsipras.