António Costa em entrevista na Renascença

O primeiro-ministro, António Costa, vai estar esta segunda-feira no programa “As Três da Manhã”. Costa começa, assim, a semana do Estado da Nação a ser entrevistado na Renascença.

Antes da campanha para as eleições europeias de 26 de maio, a Renascença entrevistou todos os líderes dos partidos com assento no Parlamento. Na altura, uma alteração no programa do Conselho Europeu que decorreu em Sibiu, na Roménia, impossibilitou a participação do primeiro-ministro nesse ciclo de entrevistas.

Agora, Costa marca presença na Renascença no princípio da semana em que vai decorrer o último debate do Estado da Nação desta legislatura. Este debate, que marca o fim do ano parlamentar (embora o Parlamento ainda continue a funcionar para terminar legislação), está marcado para as 14h30 de dia 10, quarta-feira.

O primeiro-ministro vai estar em antena entre as 8h15 e as 9h00 para conversar com Carla Rocha e Joana Marques e ser entrevistado pelo editor da manhã, Miguel Coelho.