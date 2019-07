Tiago Monteiro ganha corrida da Taça do Mundo em Vila Real

Tiago Monteiro (Honda) venceu este domingo a terceira corrida da prova portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo, que se disputou em Vila Real, quase dois anos depois de um grave acidente sofrido em Barcelona.

O piloto português, que saiu do segundo lugar da grelha para esta terceira corrida do fim de semana, chegou à liderança à terceira volta, mantendo o comando até final. O português terminou com 2,295 segundos de vantagem sobre o francês Yvan Muller (Lynk & Co), segundo classificado.



Esta foi a 12.ª vitória da carreira de Tiago Monteiro nos Turismos, quarta em Portugal, primeira desde a passagem para os TCR. "Foi uma grande batalha, um longo caminho para chegar até aqui", disse o português, via rádio, ainda dentro do carro.

Monteiro disse depois que concretizou este domingo "um sonho", ao voltar às vitórias em Vila Real, e prometeu ir a Fátima a pé, depois de "muitas dúvidas" sobre o regresso à competição após o grave acidente de setembro de 2017.