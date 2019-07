Grécia. Nova Democracia volta ao poder com maioria absoluta

Os conservadores do Nova Democracia ganharam as eleições legislativas na Grécia e com maioria absoluta.

Quando estão contados cerca de metade dos votos, o Nova Democracia tem 29,7% dos votos, a que equivalem 158 dos 300 lugares no Parlamento. E ainda há o “prémio” de assentos para o partido mais votado.

Em segundo lugar fica o Syriza, de esquerda, que estava no poder, com um governo liderado por Alexis Tsipras.

Tsipras já deu os parabéns a Kyriakos Mitsotakis, líder da Nova Democracia, e garantiu que respeita os resultados das eleições.

Segundo as primeiras projeções dos resultados, o partido da direita venceu com 39,7% dos votos contra 31,4%.