Castro Almeida deixa direção do PSD

A três meses das eleições legislativas, Rui Rio perde um dos vice- presidentes do partido.

Segundo o jornal Público, Manuel Castro Almeida está descontente com a forma como Rio está a liderar o PSD e, por isso, demitiu-se do cargo.

O assunto foi um dos temas do programa “Conversas Cruzadas”, da Renascença, onde Nuno Botelho disse que é uma perda e um problema para o líder social-democrata.

“A ser verdade é um grande quadro do partido, grande conhecedor da realidade do país e, portanto, é com preocupação que vejo a saída de Castro Almeida, que seria um elemento crucial na direção do PSD. A três meses das eleições, é complicado”, disse.