João Félix. “Já sou bem crescido para aguentar” com a pressão

O avançado João Félix falou pela primeira vez enquanto jogador do Atlético de Madrid. “O sonho de qualquer jogador jogar nas melhores equipas do mundo e Atlético é uma delas”, disse.

O jovem internacional português lembra que tinha “vários clubes interessados, mas escolhi o Atlético que era o que mais me agradava e o que me vai dar as melhores condições para evoluir”.

O ex-Benfica recorda que viu “o Atlético ganhar o campeonato, a Liga Europa, as duas finais [Liga dos Campeões] que acabou por não ganhar, mas acompanhei sempre”.

Aos 19 anos, Félix rejeita pressão extra por agora estar em Espanha ou por ter custado 126 milhões de euros. “Já sou bem crescido para aguentar com essa situação. Já vivi este ano na equipa principal do Benfica e todos me dizem que tenho 19 anos mas que não parece. Identifico-me com isso e acho que a idade não vai ser um problema.”

Quanto ao novo técnico, João Félix considera que Diego Simeone “é um treinador que transmite muita garra à equipa, muita motivação. Para além do talento, esse extra ajuda-nos muito dentro do campo.”

O novo número 7 dos colchoneros espera “conquistar estes adeptos” mas sem promessas quanto a números de golos.

“Números não prometo, que isso nunca se promete, mas prometo sim dar tudo pela equipa e fazer o melhor possível que é aquilo que procuro fazer em tudo”, acrescenta.

João Félix lembra ainda que o clube já teve vários portugueses “importantes” nas suas fileiras. “Quero fazer igual ou melhor do que eles fizeram aqui.”

A apresentação oficial do “senhor 120 milhões” está marcada para esta segunda-feira ao meio dia.