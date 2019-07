“Muito obrigado Benfica”, escreve Yuri Ribeiro na despedida

O defesa-esquerdo Yuri Ribeiro despediu-se este domingo do Benfica, deixando uma mensagem nas redes sociais.

“Cheguei com 15 anos, com o sonho de um dia representar a equipa principal. Foi conseguido. Foram anos de um crescimento profissional e pessoal enorme. Direção, técnicos, médicos, fisioterapeutas, funcionários do clube, adeptos e principalmente aos jogadores com quem tive gosto de partilhar o meu dia a dia, e o privilégio de fazer grandes amizades. Não foi uma época fácil, mas ajudou-me a crescer para o futuro”, escreve.

A fechar, Yuri Ribeiro escreveu: “Cheguei aqui um miúdo, mas saio daqui um Homem. Muito obrigado, Benfica.”

O jogador de 22 anos não tem ainda destino oficial, mas o Nottingham Forest, em Inglaterra, tem sido a equipa mais falada.