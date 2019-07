Líbia. “A comunidade internacional não pode tolerar factos tão graves”, diz Papa

A comunidade internacional “não pode tolerar factos tão graves” como o ataque aéreo que atingiu, nos últimos dias, um centro de detenção de migrantes na Líbia. O aviso é deixado pelo Papa neste domingo.

“Apesar de terem passado alguns dias, convido a rezar pelas pobres pessoas indefesas, mortas ou feridas no ataque aéreo que atingiu um centro de detenção de migrantes na Líbia”, começou por dizer Francisco.

“A comunidade internacional não pode tolerar factos assim tão graves”, frisou na Praça de São Pedro, depois da oração do Angelus.

“Espero que se organizem corredores humanitários, de modo extenso e concertado, para os imigrantes mais necessitados”, desejou o Papa, pedindo ainda que “o Deus da paz acolha os defuntos junto de si e ajude os feridos”.

Nas palavras proferidas perante os fiéis, Francisco recordou “também todas as vítimas das tragédias que ocorreram recentemente no Afeganistão, no Mali, Burkina Faso e Niger”.

A ONU considerou o ataque aéreo em Tajoura, Líbia, um crime de guerra. O bombardeamento matou pelo menos 44 pessoas e deixou mais de 130 feridas.