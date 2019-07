Morte de João Gilberto "é perda para o património cultural", diz UNESCO

O Comité do Património da UNESCO considerou, este domingo, que a morte do cantor brasileiro João Gilberto "é uma perda para o património cultural".

Reunidos em Baku, no Azerbaijão, os membros do Comité do Património da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao artista, colocando João Gilberto "entre as pessoas que tiveram impacto na história da música".

A morte de João Gilberto "é uma perda para o património cultural", afirmou Abulfas Garayev, presidente daquele comité.

João Gilberto, considerado um dos pais da Bossa Nova e um dos nomes mais importantes da música brasileira, morreu no sábado no Rio de Janeiro, Brasil, aos 88 anos, informou um dos filhos do artista.

Morreu em sua casa, no Rio de Janeiro.

O filho João Marcelo Gilberto anunciou a morte do pai na rede social Facebook, enaltecendo "a sua luta nobre" e a tentativa de "manter a dignidade", apesar de ter perdido "a sua autonomia".

João Gilberto vivia arruinado e em solidão no Rio de Janeiro.

Derivado do samba e com influências do jazz, o estilo Bossa Nova surgiu no fim da década de 1950 pelas mãos do compositor, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e de jovens cantores e compositores da classe média do Rio de Janeiro.

O álbum que marcou o início da Bossa Nova, "Chega de saudade", foi composto por Tom Jobim (1927-1994) e Vinícius de Moraes (1913-1980). João Gilberto deu voz à versão mais conhecida da música, lançada em agosto de 1958.

Em 1961, o cantor e compositor concluiu a trilogia de álbuns que, de acordo com o portal da Globo, "apresentaram a Bossa Nova ao mundo": "Chega de saudade" (1959), "O amor, o sorriso e a flor" (1960) e "João Gilberto" (1961).

Na mesma reunião do Comité da UNESCO, o Palácio de Mafra (o conjunto composto por Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra) e o Santuário do Bom Jesus de Braga foram classificados como Património Mundial.